Телемост «Надо поговорить» выйдет на росТВ, скриншот видео

https://racurs.ua/n124148-skandalnyy-efir-nado-pogovorit-vyydet-na-rostv.html

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Владелец телеканала NewsOne Тарас Козак заявил, что премьерный эфир программы «Надо поговорить» выйдет на телеканале «Россия 1».

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Нардеп от «Оппозиционного блока» сделал это заявление в Москве на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. В столице России Козак находится с другими коллегами по партии — Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Козак заявил, что скандальное шоу «Надо поговорить» выйдет 12 июля на росТВ.

Программа на «Россия 1» выйдет вместо отмененного ранее каналом NewsOne телемоста. Телепрограмма этого канала включила в сетку вещания шоу «Надо поговорить». Россияне пригласили в студию российских и украинских участников телемоста.

Напомним, что после того, как российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста под названием «Надо поговорить» в Украине поднялась волна возмущения, а также появилась официальная реакция первых лиц государства. В частности, президент Владимир Зеленский назвал эфир дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил специальную проверку канала.

Впоследствии NewsOne отменил телемост, хотя и назвал его «первым неполитическим мостом между людьми из Украины и России».

Конечным бенефициаром спутниково-кабельного телеканала новостей NewsOne с октября 2018 года является соратник Виктора Медведчука — народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак. Ему также принадлежат каналы «112 Украина» и ZIK.