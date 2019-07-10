Зеленский обещает разрушить планы Медведчука по монополизации ТВ. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n124141-zelenskiy-obeschaet-razrushit-plany-medvedchuka-po-monopolizacii-tv.html

Ракурс

Виктору Медведчуку, представителю «Оппозиционной платформы — За жизнь», не удастся монополизировать украинское телевидение. Помешать этому обещает президент Украины Владимир Зеленский.

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Во время войны монополизация ТВ людьми с пророссийскими взглядами недопустима. Такое заявление Зеленский сделал во время сегодняшнего визита в Борисполь, комментируя ситуацию с каналом Медведчука NewsOne, который собирался устраивать телемост со страной-агрессором, информирует пресс-служба президента.

Этот вопрос Зеленский намерен урегулировать на законодательном уровне, но после переизбрания Верховной Рады.

По его словам, в Украине не будет никаких информационных монополий.

Ранее Зеленский назвал намерение провести телемост между украинским и российским каналами дешевым пиаром пророссийских сил перед выборами.

После волны критики и осуждающих заявлений представителей властей канал NewsOne отказался от проведения совместного с пропагандистами эфира. Тем не менее Нацсовет по телевидению и радиовещанию обещает провести внеочередные проверки деятельности телеканала, а также не исключает отзыва лицензии вещателя с случае решения Верховной Рады.