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Ракурс
Зеленский обещает разрушить планы Медведчука по монополизации ТВ. Фото: Газета.ру

Зеленский обещает разрушить планы Медведчука по монополизации ТВ

10 июл 2019, 16:56
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Виктору Медведчуку, представителю «Оппозиционной платформы — За жизнь», не удастся монополизировать украинское телевидение. Помешать этому обещает президент Украины Владимир Зеленский.

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Во время войны монополизация ТВ людьми с пророссийскими взглядами недопустима. Такое заявление Зеленский сделал во время сегодняшнего визита в Борисполь, комментируя ситуацию с каналом Медведчука NewsOne, который собирался устраивать телемост со страной-агрессором, информирует пресс-служба президента.

Этот вопрос Зеленский намерен урегулировать на законодательном уровне, но после переизбрания Верховной Рады.

По его словам, в Украине не будет никаких информационных монополий.

Ранее Зеленский назвал намерение провести телемост между украинским и российским каналами дешевым пиаром пророссийских сил перед выборами.

После волны критики и осуждающих заявлений представителей властей канал NewsOne отказался от проведения совместного с пропагандистами эфира. Тем не менее Нацсовет по телевидению и радиовещанию обещает провести внеочередные проверки деятельности телеканала, а также не исключает отзыва лицензии вещателя с случае решения Верховной Рады.

Источник: Ракурс


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