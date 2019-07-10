Зеленський обіцяє зруйнувати плани Медведчука щодо монополізації ТБ. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n124141-zelenskyy-obicyaie-zruynuvaty-plany-medvedchuka-schodo-monopolizaciyi-tb.html

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Віктору Медведчуку, представнику «Опозиційною платформи — За життя», не вдасться монополізувати українське телебачення. Завадити цьому обіцяє президент України Володимир Зеленський.

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Під час війни монополізація ТБ людьми з проросійськими поглядами неприпустима. Таку заяву Зеленський зробив під час сьогоднішнього візиту до Борисполя, коментуючи ситуацію з каналом Медведчука NewsOne, який збирався влаштовувати телеміст із країною-агресором, інформує прес-служба президента.

Це питання Зеленський збирається врегулювати на законодавчому рівні, але після переобрання Верховної Ради.

За його словами, в Україні не буде жодних інформаційних монополій.

Раніше Зеленський назвав намір провести телеміст між українським і російським каналами дешевим піаром проросійських сил перед виборами.

Після шквалу критики і заяв осуду від представників влади канал NewsOne скасував спільний із пропагандистами ефір. Проте Нацрада з телебачення та радіомовлення обіцяє провести позачергові перевірки діяльності телеканалу, а також не виключає відкликання ліцензії мовника з разі рішення Верховної Ради.