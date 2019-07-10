Телеміст «Надо поговорить» вийде на росТБ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n124148-skandalnyy-efir-pro-nado-pogovoryt-vyyde-na-rostb.html

Ракурс

Власник телеканалу NewsOne Тарас Козак заявив, що прем'єрний ефір програми «Надо поговорить» вийде на російському телеканалі «Россия 1».

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Нардеп від «Опозиційного блоку» зробив цю заяву у Москві на зустрічі із керівником уряду РФ Дмитром Медведєвим. У столиці Росії Козак перебуває із іншими колегами по партії — Віктором Медведчуком та Юрієм Бойком. Козак заявив, що скандальне шоу «Надо поговорить» вийде 12 липня на росТБ.

Програма на «Россия 1» вийде замість скасованого раніше каналом NewsOne телемосту. Телепрограма цього каналу включила у сітку мовлення шоу «Надо поговорить». Росіяни запросили у студію російських і українських учасників телемосту.

Нагадаємо, що після того, як російський пропагандист Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту під назвою «Надо поговорить» в Україні піднялася хвиля обурення, а також з’явилася офіційна реакція перших осіб держави. Зокрема, президент Володимир Зеленський назвав ефір дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила спеціальну перевірку.

Згодом канал NewsOne скасував телеміст, хоча й назвав його «першим неполітичним телемостом між людьми з України та Росії».

Кінцевим бенефіціаром супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука — народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак. Йому також належать канали «112 Україна» і ZIK.