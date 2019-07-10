Курьезные новости: на шоссе в США прошел "денежный дождь"

https://racurs.ua/n124151-denejnyy-dojd-proshel-na-shosse-v-ssha-video.html

Ракурс

Неизвестное количество денежных купюр вылетело из бронированного автомобиля, проезжавшего по автомагистрали в штате Джорджия (США). В результате инцидента многие водители стали свидетелями «денежного дождя».

Loading...

Об удивительном случае 10 июля сообщила радиостанция WSB Radio.

Инцидент произошел на окружной автомагистрали № 285 возле города Атланта. Как сообщили очевидцы, многие водители остановились на дороге, чтобы поймать несколько купюр.

Бронированный автомобиль ехал по трассе в западном направлении, когда боковые двери открылись и неизвестное количество денег вылетело на автомагистраль, — заявил радиостанции представитель местной полиции Роберт Парсонс.

По его словам, это было «значительное количество» денежных купюр. Парсонс признался, что видел подобное только в фильмах и впервые сам стал свидетелем такой сцены. Представитель полиции отметил, что водители, которые успели забрать себе несколько купюр, должны будут вернуть деньги, но, как отмечает радиостанция, к моменту прибытия правоохранительных органов многие автолюбители, которые остановились на трассе и подобрали деньги, уже уехали.

Похожий случай произошел в декабре прошлого года в Нью-Джерси. Посреди скоростной магистрали из инкассаторской машины начали вылетать деньги, в результате чего образовался настоящий транспортный коллапс. Люди выходили из своих автомобилей, выбегали на трассу и ловили банкноты, которые разносил по дороге ветер.

В полиции заявили, что причиной неожиданного подарка судьбы стала поломка замка в инкассаторской машине. Купюры после этого начали вылетать из задних дверей. Впоследствии большую часть денег американцы вернули в банк.