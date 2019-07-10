Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Курьезные новости: на шоссе в США прошел "денежный дождь"

«Денежный дождь» прошел на шоссе в США (ВИДЕО)

10 июл 2019, 21:38
999

Неизвестное количество денежных купюр вылетело из бронированного автомобиля, проезжавшего по автомагистрали в штате Джорджия (США). В результате инцидента многие водители стали свидетелями «денежного дождя».

Loading...

Об удивительном случае 10 июля сообщила радиостанция WSB Radio.

Инцидент произошел на окружной автомагистрали № 285 возле города Атланта. Как сообщили очевидцы, многие водители остановились на дороге, чтобы поймать несколько купюр.

Бронированный автомобиль ехал по трассе в западном направлении, когда боковые двери открылись и неизвестное количество денег вылетело на автомагистраль, — заявил радиостанции представитель местной полиции Роберт Парсонс.

По его словам, это было «значительное количество» денежных купюр. Парсонс признался, что видел подобное только в фильмах и впервые сам стал свидетелем такой сцены. Представитель полиции отметил, что водители, которые успели забрать себе несколько купюр, должны будут вернуть деньги, но, как отмечает радиостанция, к моменту прибытия правоохранительных органов многие автолюбители, которые остановились на трассе и подобрали деньги, уже уехали.

Похожий случай произошел в декабре прошлого года в Нью-Джерси. Посреди скоростной магистрали из инкассаторской машины начали вылетать деньги, в результате чего образовался настоящий транспортный коллапс. Люди выходили из своих автомобилей, выбегали на трассу и ловили банкноты, которые разносил по дороге ветер.

В полиции заявили, что причиной неожиданного подарка судьбы стала поломка замка в инкассаторской машине. Купюры после этого начали вылетать из задних дверей. Впоследствии большую часть денег американцы вернули в банк.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

На Донбассе обстреляли авто главы Донецкой ОГА, соцсети сообщают о самовольной поездке Кириленко

Автомобиль председателя Донецкой ОГА Кириленко попал под обстрел в прифронтовом Гранитном. Автомобиль губернатора не пострадал, однако во время обстрела погиб военнослужащий, находившийся в авто ВСУ

Новости Украины
19:17

Десять услуг по одному заявлению: правительство запустило проект е-Малятко (ВИДЕО)

Правительство приняло постановление, которое начинает реализацию проекта в сфере электронных услуг е-Малятко. После подачи одного заявления граждане смогут получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка

Новости Украины
15:55
Новости партнеров
Загрузка...