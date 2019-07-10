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Ракурс
Климатический катаклизм: Адриатическое побережье Италии атаковал гигантский град, фото — Фейсбук

Адриатическое побережье Италии атаковал гигантский град (ФОТО, ВИДЕО)

10 июл 2019, 22:26
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Адриатическое побережье Италии 10 июля атаковал гигантский град.

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В Пескаре выпал град размером с ладонь, в результате чего 18 человек пострадали, сообщает ANSA.

Климатический катаклизм: Адриатическое побережье Италии атаковал гигантский град, фото — Фейсбук

Потерпевшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы. В одной из больниц из-за непогоды водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.

На видео, которое распространили в сети местные граждане, а также туристы, видно, что непогода разогнала отдыхающих с пляжей, водой залило парковки. Уровень воды на парковке больницы в Пескаре составил 2 м.

Климатический катаклизм: Адриатическое побережье Италии атаковал гигантский град, фото — Фейсбук

Град нанес серьезный ущерб и самому городу: повреждены автомобили, выбиты окна, пробиты крыши домов. Град падал размером с апельсин.

Климатический катаклизм: Адриатическое побережье Италии атаковал гигантский град, фото — Фейсбук

От непогоды также страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.

Источник: Ракурс


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