Главные новости 10 июля: на ЧАЭС открылась новая защитная арка, фото — ОП

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Главными новостями 10 июля стали скандал с участием президента в Бориспольском горсовете, открытие новой защитной арки на Чернобыльской АЭС и обстрел кортежа председателя Донецкой ОГА, во время которого погиб украинский военный.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Борисполе во время представления нового руководителя Киевской областной государственной администрации, которым стал Михаил Бно-Айриян, со скандалом выгнал из зала секретаря городского совета, представителя «Батькивщины» Ярослава Годунка. Ссылаясь на якобы уголовное прошлое Годунка, Зеленский назвал его разбойником, а после заседания заявил: «Сейчас позвоню Баканову относительно этого черта».

Впоследствии глава государства отправился на ЧАЭС. Европейский Союз 10 июля официально передал Украине новый саркофаг на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Зеленский в Чернобыле заявил, что зона отчуждения возле ЧАЭС может стать одной из точек роста экономики Украины. Глава государства подписал соответствующий указ.

На Донбассе сегодня обстреляли авто новоназначенного главы Донецкой ОГА Павла Кириленко. Ракету выпустили в прифронтовом Гранитном. Автомобиль губернатора не пострадал, однако во время обстрела погиб военнослужащий, находившийся в машине сопровождения ВСУ. В соцсетях сообщили, что Кириленко без предупреждения поехал на линию фронта.