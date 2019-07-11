«Укрпошта» погрожує припинити доставку пенсій із 1 січня. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n124164-ukrposhta-pogrojuie-prypynyty-dostavku-pensiy-z-1-sichnya.html

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«Укрпошта» вимагає підвищити тарифи, обіцяючи припинити доставку пенсій українським громадянам із 1 січня 2020 року і попереджаючи про це Мінсоцполітики та Пенсійний фонд. Тариф на доставку, який діє зараз, не змінювався з 2004 року.

За словами директора компанії Ігоря Смілянського, доставка пенсій не може здійснюватися «за поточним збитковим тарифом». Він пропонує два виходи із ситуації — або підвищити існуючі тарифи, або винести дану послугу на відкритий тендер, щоб її реальну вартість визначив ринок. Відкритий лист прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману і членам уряду опубліковано на сторінці Смілянського у Facebook.

Керівник «Укрпошти» підкреслив, що у компанії зараз є вибір — стати однією з найбільш успішних вітчизняних компаній, отримуючи інвестиції від міжнародних гравців, або знову перетворитися в «совковий соцзабез», згодом і зовсім зникнувши. І отримавши шанс змінитися, «Укрпошта» більш не хоче його втрачати.

На сьогоднішній день у розпорядженні «Укрпошти» знаходяться 11 тис. стаціонарних та мобільних пунктів поштового зв’язку. У них на даний момент працює 30 співробітників.

У своєму зверненні Смілянський зазначив, що в уряду є час для винесення рішення до 1 вересня, і порекомендував «залишити після себе добрі спогади, а не погані».

Нагадаємо, що минулого року «Укрпошта» також погрожувала припинити доставку пенсій і соціальних виплат. Проте вдалося досягти домовленості, і для цього держкомпанії довелося виділити 500 млн грн, щоб покрити збитки.