У Зеленського пропонують перейменувати Росію на Московію. Фото: Zik.ua

https://racurs.ua/ua/n124165-u-zelenskogo-proponuut-pereymenuvaty-rosiu-na-moskoviu-video.html

Ракурс

Радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв, який наразі балотується кандидатом від партії «Слуга народу» на парламентських виборах, запропонував перейменувати Російську Федерацію на Московію.

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Саме так можна позначати РФ на українських картах, а російську мову варто називати руською — ці пропозиції він висунув під час інтерв’ю для телеканалу Ukrlife.TV.

Потураєв зазначив, що мова — це зброя і він не схвалює позицію тих українців, які закликають не використовувати російську мову на Донбасі, бо тамтешні жителі всі розуміють українську. Він вважає, що українці, які за таке виступають, отруєні власною пропагандою.

При цьому радник президента визнав, що зараз на Донбасі витіснена українська мова і люди, хоч і знають її, не користуються нею. Водночас сказав, що маємо пробиватися туди з голосом України, але російською мовою.

Потураєв вважає, що Україна має звертатися до Росії, щоб там її дивилися і слухали, і для цього потрібно використовувати російську мову. Також нагадав про архівні листівки Української повстанської армії, які друкувалися російською мовою для червоноармійців.

Окрім цього, радник Зеленського прокоментував питання про зниження тарифів, військовий парад до Дня незалежності України, врегулювання війни на Донбасі та інші.

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Раніше «Ракурс» повідомляв, що у команді президента України Володимира Зеленського показали свою воєнну доктрину й обіцяють у стислі терміни перевести органи військового управління на J-, G-, S-структури НАТО.