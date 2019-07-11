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Пожежа в Росії: під Москвою горить ТЕЦ, яка працює на газі, фото — Інстаграм

Під Москвою горить ТЕЦ, яка працює на газі (ФОТО, ВІДЕО)

11 лип 2019, 12:14
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Велика пожежа сталася на Північній ТЕЦ у підмосковному місті Митищі. Електростанція працює на природному газі. Вогонь гасять великі сили рятувальників.

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Рятувальники повідомили про вісьмох постраждалих. Екстрені служби попередили про загрозу поширення вогню з газової станції високого тиску, зокрема на будинок гуртожитку, який споруджується.

За попередніми даними, причиною пожежі міг стати вибух, оскільки спостерігається стовп вогню висотою 50 м. Пожежі присвоєно третій, підвищений, номер складності.

На місце прибувають пожежні розрахунки. Рятувальники привели в готовність протипожежні вертольоти.

Пожежа в Росії: під Москвою горить ТЕЦ, яка працює на газі, фото — Телеграм МН

Митищинська ТЕЦ-27 «Північна» введена в експлуатацію у 1992 році. Основним паливом, яке використовується на станції, є природний газ.

Пожежа в Росії: під Москвою горить ТЕЦ, яка працює на газі, фото — Ехо Москви

Нагадаємо, що на початку червня внаслідок вибухів на державному підприємстві «Кристал» в Дзержинську Нижегородської області Росії постраждали 79 осіб. Цей оборонний завод виробляє вибухівку.

Джерело: Ракурс


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