Пожежа в Росії: під Москвою горить ТЕЦ, яка працює на газі, фото — Інстаграм

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Велика пожежа сталася на Північній ТЕЦ у підмосковному місті Митищі. Електростанція працює на природному газі. Вогонь гасять великі сили рятувальників.

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Рятувальники повідомили про вісьмох постраждалих. Екстрені служби попередили про загрозу поширення вогню з газової станції високого тиску, зокрема на будинок гуртожитку, який споруджується.

За попередніми даними, причиною пожежі міг стати вибух, оскільки спостерігається стовп вогню висотою 50 м. Пожежі присвоєно третій, підвищений, номер складності.

На місце прибувають пожежні розрахунки. Рятувальники привели в готовність протипожежні вертольоти.

Митищинська ТЕЦ-27 «Північна» введена в експлуатацію у 1992 році. Основним паливом, яке використовується на станції, є природний газ.

Нагадаємо, що на початку червня внаслідок вибухів на державному підприємстві «Кристал» в Дзержинську Нижегородської області Росії постраждали 79 осіб. Цей оборонний завод виробляє вибухівку.