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ЄС розглядає санкції проти Туреччини через геологорозвідку біля узбережжя Кіпру. Фото: Business Insider

ЄС розглядає санкції проти Туреччини через геологорозвідку біля узбережжя Кіпру

11 лип 2019, 12:51
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Санкції проти Туреччини розглядаються Євросоюзом у зв’язку з тим, що Анкара проводить несанкціоновані геологорозвідувальні роботи у водах Кіпру. В рамках інциденту може бути запроваджено цілу низку обмежувальних заходів.

Так, Європейський Союз може значно скоротити фінансову підтримку й інвестиції до Туреччини на 2020 рік. Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на проект заяви Ради ЄС на рівні глав МЗС.

Також може бути ухвалено рішення про призупинення переговорів за всеосяжною угоди про повітряний транспорт, іпро відмовунаневизначений часвідподальшихзустрічейнависокомурівні.

Даний документ, витяги з якого опубліковані агентством, буде обговорюватися 15 липня під час зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі. Рішення може бути змінено, але на даний час РадаЄС схвалює вищезазначену пропозицію Європейської комісії.

Окрім того, у заяві зазначено, що в разі неприпинення Туреччиною незаконних бурінь ЄС посилюватиме обмежувальні заходи щодо Анкари.

Нагадаємо, що раніше на Кіпрі вибухнула ракета російського виробництва, яка, ймовірно, була випущена з боку Сирії по Ізраїлю.


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