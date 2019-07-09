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Ракурс
Украинских моряков захватили в плен 25 ноября 2018 года, фото: Reuters

Всем пленным украинским морякам предъявили обвинения в окончательной редакции

9 июл 2019, 21:58
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Всем 24 украинским морякам, захваченным в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года, российская ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил адвокат Михаил Полозов.

Выдвижение обвинения в окончательной редакции означает завершения следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств, — отметил Полозов. — Следующая стадия — ознакомление с материалами уголовного дела.

По словам Полозова, последним из пленных моряков, кому оккупанты объявили обвинения, стал Андрей Артеменко.

Полозов ожидает, что на следующей неделе следствие обратится к Лефортовский районный суд Москвы относительно продления срока содержания под стражей всех пленных военнослужащих. Предварительная дата заседания суда — 17 июля.

Напомним, во время встречи с родственниками пленных моряков в середине июня президент Украины Владимир Зеленский заверил их, что военнослужащих вскоре освободят.

Источник: Ракурс


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