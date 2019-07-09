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Геннадий Труханов, фото: LIGA.net

Дело Труханова: САП обжалует оправдательный приговор мэру Одессы

9 июл 2019, 21:17
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует оправдательный приговор, который сегодня Малиновский районный суд Одессы вынес фигурантам так называемого «дела завода Краян», связанной с возможным незаконным обогащением при покупке городскими властями Одессы здания в центре города по завышенной цене.

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Об этом сообщается на странице САП в социальной сети Фейсбук.

В ведомстве отмечают, что прокуратура категорически не согласна с решением суда, который полностью оправдал всех фигурантов этого дела, среди которых — мэр Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман.

В САП убеждены, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) собрали многочисленные доказательства, доказывающие виновность Труханова и других фигурантов этого дела.

Отмечается, что апелляция будет подана после ознакомлением с полным текстом приговора.

Напомним, во время оглашения приговора фигурантам дела в зал суда вместе с местными активистами пытался попасть экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Полиция выдворила Саакашвили из здания, после чего суд закрыли изнутри.

Источник: Ракурс


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