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Геннадій Труханов, фото: LIGA.net

Справа Труханова: САП оскаржить виправдувальний вирок меру Одеси

9 лип 2019, 21:17
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржить виправдувальний вирок, котрий сьогодні Малиновський районний суд Одеси виніс фігурантам так званої «справи заводу Краян», пов’язаної з можливим незаконним збагаченням під час купівлі міською владою Одеси будівлі в центрі міста за завищеною ціною.

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Про це повідомляється на сторінці САП у соціальній мережі Фейсбук.

У відомстві наголошують, що прокуратура категорично не погоджується з рішенням суду, який повністю виправдав усіх фігурантів цієї справи, серед котрих — мер Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман.

У САП переконані, що детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) зібрали численні докази, які доводять винуватість Труханова та інших фігурантів цієї справи.

Зазначається, що апеляцію буде подано після ознайомленням з повним текстом вироку.

Нагадаємо, під час оголошення вироку фігурантам справи до зали суду разом із місцевими активістами намагався потрапити екс-президент Грузії, колишній очільник Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі. Поліція видворила Саакашвілі з будівлі, після чого суд зачинили з середини.

Джерело: Ракурс


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