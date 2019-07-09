Справа Труханова: САП оскаржить виправдувальний вирок меру Одеси

Геннадій Труханов, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124111-sprava-truhanova-sap-oskarjyt-vypravduvalnyy-vyrok-meru-odesy.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржить виправдувальний вирок, котрий сьогодні Малиновський районний суд Одеси виніс фігурантам так званої «справи заводу Краян», пов’язаної з можливим незаконним збагаченням під час купівлі міською владою Одеси будівлі в центрі міста за завищеною ціною.

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Про це повідомляється на сторінці САП у соціальній мережі Фейсбук.

У відомстві наголошують, що прокуратура категорично не погоджується з рішенням суду, який повністю виправдав усіх фігурантів цієї справи, серед котрих — мер Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман.

У САП переконані, що детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) зібрали численні докази, які доводять винуватість Труханова та інших фігурантів цієї справи.

Зазначається, що апеляцію буде подано після ознайомленням з повним текстом вироку.

Нагадаємо, під час оголошення вироку фігурантам справи до зали суду разом із місцевими активістами намагався потрапити екс-президент Грузії, колишній очільник Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі. Поліція видворила Саакашвілі з будівлі, після чого суд зачинили з середини.