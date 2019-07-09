Справа Труханова: суд повністю виправдав мера Одеси

Геннадій Труханов, фото: «Фокус.ua»

https://racurs.ua/ua/n124105-sprava-truhanova-sud-povnistu-vypravdav-mera-odesy.html

Ракурс

Малиновський районний суд Одеси виніс виправдальний вирок мерові міста Геннадієві Труханову у справі про можливе незаконне збагачення у зв’язку з купівлею міською владою будівлі для «Нової мерії» в центрі міста за завищеною ціною.

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Про це повідомляє видання «Думская».

Суд також виправдав інших фігурантів цієї справи — заступника Труханова Павла Вугельмана, чиновників одеської мерії та бізнесменів. На думку суду, в їхніх діях немає складу злочину.

Також знято арешт з майна фігурантів цієї справи.

Зачитування вироку в цій справі тривало чотири дні, а сам судовий розгляд — понад півроку.

Для Труханова прокуратура просила 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, для Вугельмана — 11 років.

Зазначається, що під час зачитування вироку до суду прийшов екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі разом з місцевими активістами. Саакашвілі намагався потрапити до зали, де відбувалося засідання, проте зрештою був видворений поліцією. Приміщення суду зачинили з середини, щоб активісти не могли туди потрапити.

Представників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у суді під час зачитування вироку не було. В обвинувачення буде час на оскарження вироку суду після отримання відповідного документа.

Раніше очільник САП Назар Холодницький заявляв, що його відомство може подати апеляцію на рішення суду, якщо воно не задовольнить прокуратуру.

Нагадаємо, на початку березня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило справу щодо можливого незаконного збагачення Труханова.