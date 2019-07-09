Зеленський доручив створити електронний облік деревини в Україні до 1 листопада. Фото: "Главком"

https://racurs.ua/ua/n124102-zelenskyy-zobov-yazav-minoborony-do-1-lystopada-vvesty-elektronnyy-oblik-derevyny.html

Ракурс

Незаконну рубку лісу замахнувся подолати президент Володимир Зеленський. Зокрема, він зобов’язав 15 підприємств Міністерства оборони України до 1 листопада цього року створити електронний облік деревини.

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Про відповідний указ, підписаний Зеленським сьогодні, 9 липня, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Олексій Гончарук.

Документ спрямований на боротьбу з незаконним обігом деревини у країні та передбачає додаткові заходи раціонального використання лісових ресурсів і поліпшення всієї системи управління лісовою галуззю.

За словами Гончарука, нині в Україні в тіньовому обігу перебуває майже 30% деревини, через це держава зазнає до 2 млрд грн збитків щороку. Лише в 2018 році обсяг незаконної вирубки лісу в країні сягнув 17,7 тис. куб. м.

Також на брифінгу представник Зеленського заявив про те, що всю деревину після вирубки мають чіпувати і позначати індивідуальним номером, інакше вона вважається нелегальною та має вилучатися. Однак в Україні є частина лісгоспів, які діють поза цією системою. Це, за словами Гончарука, держпідприємства, що входять до сфери управління Міноборони.

Він розповів, що на 15 підприємствах відомства досі не ведуть електронного обліку деревини. Указом президента передбачено, що його мають запровадити до 1 листопада 2019 року.

В документі також міститься доручення уряду щодо встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за обіг деревини без внесення відомостей до Єдиної державної системи електронного обліку деревини.

Обласним і районним держадміністраціям доручено активізувати використання системи електронного обліку деревини лісокористувачами комунальної форми власності.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Верховна Рада вдвічі збільшила штрафи за незаконну порубку лісу та контрабанду деревини.