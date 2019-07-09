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Зеленский поручил создать электронный учет древесины в Украине до 1 ноября. Фото: "Главком"

Зеленский поручил создать электронный учет древесины в Украине до 1 ноября

9 июл 2019, 18:00
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Незаконную рубку леса замахнулся искоренить президент Владимир Зеленский. В частности, он обязал 15 предприятий Министерства обороны Украины до 1 ноября этого года создать электронный учет древесины.

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О соответствующем указе, подписанном Зеленским сегодня, 9 июля, сообщил на брифинге замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук.

Зеленский обязал Минобороны до 1 ноября ввести электронный учет древесины. Фото: сайт президента

Документ направлен на борьбу с незаконным оборотом древесины в стране и предусматривает дополнительные меры для рационального использования лесных ресурсов, а также для улучшения всей системы управления лесной отраслью.

По словам Гончарука, сейчас в Украине в теневом обороте находится около 30% древесины, в связи с чем государство несет около 2 млрд грн убытков ежегодно. Только в 2018 году объем незаконной вырубки леса в стране достиг 17,7 тыс. куб. м.

Также на брифинге представитель Зеленского заявил о том, что всю древесину после вырубки нужно чипировать и обозначать индивидуальным номером, иначе она считается нелегальной и должна изыматься. Однако в Украине есть часть лесхозов, которые действуют вне этой системы. Это, по словам Гончарука, госпредприятия, которые входят в сферу управления Минобороны.

Он рассказал, что на 15 предприятиях ведомства до сих пор не ведут электронного учета древесины. Указом президента предусмотрено, что его должны создать до 1 ноября 2019 года.

В документе также содержится поручение правительству относительно установления уголовной и административной ответственности за оборот древесины без внесения сведений в Единую государственную систему электронного учета древесины.

Областным и районным госадминистрациям поручено активизировать использование системы электронного учета древесины лесопользователями коммунальной формы собственности.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Верховная Рада вдвое увеличила штрафы за незаконную порубку леса и контрабанду древесины.

Источник: Ракурс


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