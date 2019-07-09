Сумновідомий суддя КСУ Пасенюк після звільнення хоче ще й у відставку

Олександр Пасеснюк, фото: «Вголос»

https://racurs.ua/ua/n124103-sumnovidomyy-suddya-ksu-pasenuk-pislya-zvilnennya-hoche-sche-y-u-vidstavku.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва поновив провадження у справі колишнього судді Конституційного суду України Олександра Пасенюка. Судове засідання призначено на 15 липня 2019 року.

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Про це йдеться в ухвалі суду від 26 червня цього року, яку опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Відомо, що Пасенюк звернувся до суду з позовом про визнання протиправною бездіяльності КСУ та вимогою видати наказ про його звільнення з посади судді Конституційного суду у відставку.

Ще 24 лютого 2014 року Верховна Рада звільнила Пасенюка за порушення присяги. Пізніше Верховний суд визнав незаконною цю постанову парламенту.

Після цього Рада постановою № 1432-VIII від 5 липня 2016 року звільнила Пасенюка з посади судді КСУ у зв’язку з досягненням ним 65-річного віку. В листопаді поточного року колишній суддя подав позов до Вищого адміністративного суду України (ВАСУ). Пасенюк обґрунтував свій позов тим, що парламент упродовж двох років не розглядав його заяву про відставку за наявності 36-річного стажу роботи суддею, що порушило його конституційне право отримувати щомісячне довічне утримання судді у відставці. Рішенням ВАСУ від 24 квітня 2017 року вказану постанову Ради скасовано. Верховний суд 22 листопада 2018 року відмовив у задоволенні заяви парламенту про перегляд цієї постанови ВАСУ.

Тепер 70-річний Пасенюк, граничний вік перебування якого на посаді судді КСУ сплив ще п’ять років тому, хоче піти у відставку… з посади судді Конституційного суду. Таке рішення надасть йому право на отримання так званих «відставочних» у розмірі 4 млн грн.

Експерти прогнозують, що адмінсуд ухвалить потрібне для Пасенюка рішення, адже останній упродовж семи років був головою ВАСУ й мав безпосереднє відношення до формування складу усіх адміністративних судів в Україні.