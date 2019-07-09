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Керівника Фонду держмайна «затримувало» НАБУ, поки він сидів на засіданні комітету. Фото: Повінь

Керівника Фонду держмайна «затримувало» НАБУ, поки він сидів на засіданні комітету (ФОТО)

9 лип 2019, 17:17
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Національне антикорупційне бюро України сьогодні нібито затримало керівника Фонду державного майна Віталія Трубарова й проводило обшуки у його кабінеті. Але в той час, коли ця інформація з’явилась у ЗМІ, сам Трубаров перебував на засіданні комітету Кабінету міністрів.

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Інформацію про затримання Трубарова «Економічній правді», яка опублікувала цю заяву, повідомило неназване джерело в Кабміні. Та згодом віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко затримання очільника ФДМ спростував, оприлюднивши у Facebook фото чиновника із засідання урядового комітету.

А хто ж у мене зараз на засіданні урядового комітету присутній? Голограма?, — написав віце-прем'єр.

Керівника Фонду держмайна «затримувало» НАБУ, поки він сидів на засіданні комітету. Фото: Facebook

Керівника Фонду держмайна «затримувало» НАБУ, поки він сидів на засіданні комітету. Фото: Facebook

При цьому в НАБУ цю ситуацію не спростували, але й не підтвердили. У прес-службі бюро зазначили, що мають уточнити інформацію у всіх детективів, які безпосередньо беруть участь у розслідуванні, і лише в разі, якщо заява підтвердиться, в НАБУ зможуть прокоментувати цей інцидент.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань сьогодні проводило обшуки в офісі Фіскальної служби у Луцьку. Слідчі дії здійснювалися в рамках розслідування ймовірного ухиляння від сплати податків та заниження митної вартості ввезених іномарок. ДБР викрило схему формування податкового кредиту з ПДВ, до якої залучили імпортерів іномарок.


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