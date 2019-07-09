Руководителя Фонда госимущества «задерживало» НАБУ, пока он сидел на заседании комитета. Фото: Повінь

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Национальное антикоррупционное бюро Украины сегодня якобы задержало руководителя Фонда государственного имущества Виталия Трубаров и проводило обыски в его кабинете. Но в то время, когда эта информация появилась в СМИ, сам Трубаров находился на заседании комитета Кабинета министров.

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Информацию о задержании Трубарова «Экономической правде», которая и опубликувала это заявление, сообщил неуказанный источник в Кабмине. Но вскоре вице-премьер-министр Украины Павел Розенко задержание главы ФГИ опроверг, обнародовав в Facebook фото чиновника на заседании правительственного комитета.

А кто же у меня сейчас на заседании правительственного комитета присутствует? Голограмма?, — написал вице-премьер.

При этом в НАБУ эту ситуацию не опровергли, но и не подтвердили. В пресс-службе бюро отметили, что должны уточнить информацию у всех детективов, которые непосредственно участвуют в расследовании, и только в том случае, если заявление подтвердится, в НАБУ смогут прокомментировать этот инцидент.

Напомним, что Государственное бюро расследований сегодня проводило обыски в офисе Фискальной службы в Луцке. Следственные действия проводились в рамках расследования возможного уклонения от уплаты налогов и занижения таможенной стоимости ввозимых иномарок. ГБР разоблачило схему формирования налогового кредита по НДС, к которой привлекли импортеров иномарок.