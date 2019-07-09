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Ракурс
Александр Пасенюк, фото: «Вголос»

Печально известный судья КСУ Пасенюк после увольнения хочет еще и в отставку

9 июл 2019, 17:52
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Окружной административный суд Киева возобновил производство по делу бывшего судьи Конституционного суда Украины Александра Пасенюка. Судебное заседание назначено на 15 июля 2019 года.

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Об этом говорится в постановлении суда от 26 июня этого года, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Известно, что Пасенюк обратился в суд с иском о признании противоправной бездеятельности КСУ и с требованием издать приказ о его увольнении с должности судьи Конституционного суда в отставку.

Еще 24 февраля 2014 года Верховная Рада уволила Пасенюка за нарушение присяги. Позже Верховный суд признал незаконным это постановление парламента.

После этого Рада постановлением № 1432-VIII от 5 июля 2016 года уволила Пасенюка с должности судьи КСУ в связи с достижением 65-летнего возраста. В ноябре этого года он подал иск в Высший административный суд Украины (ВАСУ). Пасенюк обосновал свой иск тем, что парламент в течение двух лет не рассматривал его заявление об отставке при наличии 36-летнего стажа работы судьей, что нарушило его конституционное право получать ежемесячное пожизненное обеспечение судьи в отставке. Постановлением ВАСУ от 24 апреля 2017 года указанное постановление парламента было отменено. Верховный суд 22 ноября 2018 года отказал в удовлетворении заявления Рады о пересмотре этого постановления ВАСУ.

Теперь 70-летний Пасенюк, чей предельный возраст пребывания в должности судьи КСУ истек еще пять лет назад, хочет уйти в отставку… с должности судьи Конституционного суда. Такое решение даст ему право на получение так называемых «отставочных» в размере 4 млн грн.

Эксперты прогнозируют, что админсуд примет нужное для Пасенюка решение, ведь последний в течение семи лет был главой ВАСУ и имел непосредственное отношение к формированию состава всех административных судов в Украине.

Источник: Ракурс


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