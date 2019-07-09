Дело Труханова: суд полностью оправдал мэра Одессы

Геннадий Труханов, фото: «Фокус.ua»

https://racurs.ua/n124105-delo-truhanova-sud-polnostu-opravdal-mera-odessy.html

Ракурс

Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор мэру города Геннадию Труханову по делу о возможном незаконном обогащении в связи с покупкой городскими властями здания для «Новой мэрии» в центре города по завышенной цене.

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Об этом сообщает издание «Думская».

Суд также оправдал других фигурантов этого дела — заместителя Труханова Павла Вугельмана, чиновников одесской мэрии и бизнесменов. По мнению суда, в их действиях нет состава преступления.

Также снят арест с имущества фигурантов этого дела.

Зачитывания приговора по этому делу продолжалось четыре дня, а сам судебное разбирательство — более полугода.

Для Труханова прокуратура просила 12 лет заключения с конфискацией имущества, для Вугельмана — 11 лет.

Отмечается, что во время зачитывания приговора в суд пришел экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили вместе с местными активистами. Саакашвили пытался попасть в зал, где проходило заседание, однако в конечном итоге был выдворен полицией. Помещение суда закрыли изнутри, чтобы активисты не могли туда попасть.

Представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в суде во время зачитывания приговора не было. У обвинения будет время на обжалование приговора суда после получения соответствующего документа.

Ранее глава САП Назар Холодницкий заявлял, что его ведомство может подать апелляцию на решение суда, если оно не удовлетворит прокуратуру.

Напомним, в начале марта Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло дело о возможном незаконного обогащении Труханова.