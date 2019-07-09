Літній арктичний лід може зникнути, фото: MaxPixel

https://racurs.ua/ua/n124110-globalne-poteplinnya-paryzka-ugoda-z-klimatu-moje-ne-vryatuvaty-lid-arktyky-ucheni.html

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Існує принаймні 6% вірогідність того, що літній морський лід у Північному Льодовитому океані зникне при нагріванні глобальної температури на Землі на 1,5° вище доіндустріальних рівнів — нижньої межі, рекомендованої Паризькою угодою Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

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При нагріванні до 2° вірогідність втрати льоду зростає вже принаймні до 28%. Про це свідчать дані нещодавнього дослідження групи вчених з Південної Кореї, Австралії та США, котре базувалося на результатах кліматичних моделей та новому статистичному підході до прогнозування кліматичної моделі XXI ст., повідомляє видання EurekAlert.

Скоріше за все, ми вперше побачимо літній Північний Льодовий океан, вільний від льоду, при потеплінні на температуру від 2 до 2,5°, зазначають дослідники.

Учені використовували 31 модель клімату, які демонструють значну взаємозалежність.

До теперішнього часу було важко отримати значущі ймовірності з кліматичних моделей, оскільки ці моделі іноді використовують спільний комп’ютерний код або роблять схожі припущення щодо реалізації менш зрозумілих процесів, таких як хмари або рослинність.

Щоб отримати більш точні оцінки ймовірності майбутнього зміни клімату в арктичному регіоні, дослідницька група розробила новий статистичний метод, який перетворює результати, отримані в результаті моделювання комп’ютерних моделей клімату, в ймовірності. Цей метод ранжує моделі з точки зору того, наскільки добре вони узгоджуються з сучасними спостереженнями, і враховує також взаємозалежності між моделями.

Перетворення залежності моделі в математичні рівняння є давньою проблемою в науці про клімат. Цікаво бачити, що наш метод може забезпечити загальну основу для вирішення цієї проблеми, — зазначає один із дослідників, доцент кафедри математичних наук в Університеті Цинциннаті (США) Вон Чанг.

Нагадаємо, торік учені встановили, що навіть повне виконання Паризької угоди з клімату не гарантує, що Землю вдасться врятувати від глобального потепління.