Летний арктический лед может исчезнуть, фото: MaxPixel

https://racurs.ua/n124110-globalnoe-poteplenie-parijskoe-soglashenie-po-klimatu-mojet-ne-spasti-led-arktiki-uchenye.html

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Существует по крайней мере 6% вероятность того, что летний морской лед в Северном Ледовитом океане исчезнет при нагревании глобальной температуры на Земле на 1,5° выше доиндустриальных уровней — нижней границы, рекомендованной Парижским соглашением Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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При нагревании до 2° вероятность потери льда возрастает уже по крайней мере до 28%. Об этом свидетельствуют данные недавнего исследования группы ученых из Южной Кореи, Австралии и США, которое базировалось на результатах климатических моделей и новом статистическом подходе к прогнозированию климатической модели XXI в., сообщает издание EurekAlert.

Скорее всего, мы впервые увидим летний Северный Ледовый океан, свободный ото льда, при потеплении на температуру от 2 до 2,5°, отмечают исследователи.

Ученые использовали 31 модель климата, которые демонстрируют значительную взаимозависимость.

К настоящему времени было трудно получить значимые вероятности с климатических моделей, поскольку эти модели иногда используют общий компьютерный код или делают похожие предположения относительно осуществления менее понятных процессов, таких как облака или растительность.

Чтобы получить более точные оценки вероятности будущего изменения климата в арктическом регионе, исследовательская группа разработала новый статистический метод, который превращает результаты, полученные в результате моделирования компьютерных моделей климата, в вероятности. Этот метод ранжирует модели с точки зрения того, насколько хорошо они согласуются с современными наблюдениями, и учитывает также взаимозависимости между моделями.

Превращение зависимости модели в математические уравнения является давней проблемой в науке о климате. Интересно видеть, что наш метод может обеспечить общую основу для решения этой проблемы, — отмечает один из исследователей, доцент кафедры математических наук в Университете Цинциннати (США) Вон Чанг.

Напомним, в прошлом году ученые установили, что даже полное выполнение Парижского соглашения по климату не гарантирует, что Землю удастся спасти от глобального потепления.