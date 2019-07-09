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Ракурс
Українських моряків захопили у полон 25 листопада 2018 року, фото: Reuters

Усім полоненим українським морякам висунули обвинувачення в остаточній редакції

9 лип 2019, 21:58
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Усім 24 українським морякам, захопленим в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року, російське ФСБ висунуло обвинувачення в остаточній редакції.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив адвокат Михайло Полозов.

Висування звинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов’язаних зі збиранням та процесуальним закріпленням доказів, — зазначив Полозов. — Наступна стадія — ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

За словами Полозова, останнім з полонених моряків, кому окупанти оголосили обвинувачення, став Андрій Артеменко.

Полозов очікує, що наступного тижня слідство звернеться до Лефортівського районного суду Москви щодо продовження терміну тримання під вартою всіх полонених військовослужбовців. Попередня дата засідання суду — 17 липня.

Нагадаємо, під час зустрічі з родичами полонених моряків в середині червня президент України Володимир Зеленський запевнив їх, що військовослужбовців невдовзі звільнять.

Джерело: Ракурс


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