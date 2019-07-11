Рада ледве спромоглася проголосувати за закон стосовно українських заручників. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n124170-rada-ledve-spromoglasya-progolosuvaty-za-zakon-stosovno-ukrayinskyh-zaruchnykiv.html

Ракурс

Верховна Рада ледве спромоглася підтримати проект закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручників або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами.

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За документ № 8205 у першому читання й за основу на заключному засіданні парламенту нинішнього скликання зрештою проголосували 235 нардепів.

Законопроект дозволяє визначити основні засади держполітики у сфері надання правового статусу особам, які незаконно позбавлені волі терористичними формуваннями або правоохоронними органами країни-агресора, заручникам чи незаконно засудженим із 20 лютого 2014 року, забезпечення їх соціальних гарантій і первинних матеріальних потреб.

Ініціатором і доповідачем щодо проекту закону про заручників і українських політв’язнів є депутат Юрій-Богдан Шухевич.

За даними правозахисників, Росія з політичних мотивів незаконно утримує 115 громадян України, 65 із них — це кримські татари. Трьом українцям загрожує довічне ув’язнення в РФ. Частина полонених Кремля зазнала тортур. Ще 129 українців утримують у полоні терористи на Донбасі.