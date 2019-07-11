Следствие по делу Гандзюк и нападений на активистов: Рада приняла отчет ВСК, скриншот видео

https://racurs.ua/n124172-rada-odobrila-otchet-vsk-po-ubiystvu-gandzuk-i-napadeniyah-na-aktivistov.html

Ракурс

Верховная Рада 11 июля приняла отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Текст документа в парламенте обнародовал председатель Временной следственной комиссии Борислав Береза.

Рада проголосовала за постановление № 10397. Голоса за это отдали 227 депутатов.

По словам Березы, в большинстве уголовных производствах нарушены сроки досудебного следствия, а относительно расследований нападений на активистов в Одессе нарушения со стороны правоохранителей имели системный характер. В отчете также говорится о бездействии правоохранительных органов в четырех производствах. Нардеп сообщил, что полиция не предоставила информацию о некоторых расследованиях.

Общественные активисты требуют защиты правоохранителей и депутатов, — констатировал Береза.

Верховная Рада Украины приняла отчет к сведению и констатировала, что в связи с обострением ситуации относительно нападений на общественных активистов в Украине, ВСК считает необходимым повторно обратить внимание Кабинета министров, Генпрокуратуры, Национальной полиции, Службы безопасности Украины на проведение полного и всестороннего расследования с соблюдением законных сроков по фактам нападений на общественных активистов.

Постановление прекратило полномочия Временной следственной комиссии. Напомним, первое заседание ВСК, созданной в связи с убийством Гандзюк, состоялось 8 ноября 2018 года.

Нападение на Гандзюк было осуществлено 31 июля 2018 года — ее облили кислотой. От полученных травм активистка умерла 4 ноября, находясь на лечении в Киеве.