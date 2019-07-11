Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Рада ужесточила ответственность за педофилию. Фото: UDF.by

Рада поддержала закон об ужесточении ответственности за педофилию

11 июл 2019, 14:32
999

Педофилов в Украине должны наказывать жестче: Верховная Рада сегодня приняла проект закона о внесении изменений в законодательство относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних лиц, не достигших половой зрелости.

Loading...

Законопроект об усилении ответственности за педофилию № 6449 в целом поддержали 247 нардепов.

Документом внесены изменения в ст. 152 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ужесточение наказания за изнасилование и развращение несовершеннолетних до 15 лет заключения с принудительной химической кастрацией (новая ст. 59−1 УК).

Химическую кастрацию введут для лиц с официальным диагнозом — педофилия, совершивших особо тяжкое половое преступление против малолетних и несовершеннолетних.

Химическая кастрация — это введение в организм временно действующих медицинских препаратов, которые снижают половое влечение.

Инициатором документа является лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Путин и Зеленский: в РФ рассказали, когда готовы обсудить переговоры

Переговоры между президентом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным могут обсудить после парламентских выборов в Украине. Путин прокомментировал предложение Зеленского «поговорить»

Новости мира
17:46

Рада в первом чтении одобрила закон о реестре педофилов

Законопроект о введении Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления против детей, в первом чтении приняла сегодня Верховная Рада. Законопроект № 6607 предусматривает также увеличение наказания за изнасилование детей

Новости Украины
14:53
Новости партнеров
Загрузка...