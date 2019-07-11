Рада ужесточила ответственность за педофилию. Фото: UDF.by

https://racurs.ua/n124174-rada-podderjala-zakon-ob-ujestochenii-otvetstvennosti-za-pedofiliu.html

Ракурс

Педофилов в Украине должны наказывать жестче: Верховная Рада сегодня приняла проект закона о внесении изменений в законодательство относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних лиц, не достигших половой зрелости.

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Законопроект об усилении ответственности за педофилию № 6449 в целом поддержали 247 нардепов.

Документом внесены изменения в ст. 152 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ужесточение наказания за изнасилование и развращение несовершеннолетних до 15 лет заключения с принудительной химической кастрацией (новая ст. 59−1 УК).

Химическую кастрацию введут для лиц с официальным диагнозом — педофилия, совершивших особо тяжкое половое преступление против малолетних и несовершеннолетних.

Химическая кастрация — это введение в организм временно действующих медицинских препаратов, которые снижают половое влечение.

Инициатором документа является лидер Радикальной партии Олег Ляшко.