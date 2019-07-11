Рада поддержала закон об ужесточении ответственности за педофилиюhttps://racurs.ua/n124174-rada-podderjala-zakon-ob-ujestochenii-otvetstvennosti-za-pedofiliu.htmlРакурс
Педофилов в Украине должны наказывать жестче: Верховная Рада сегодня приняла проект закона о внесении изменений в законодательство относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних лиц, не достигших половой зрелости.
Законопроект об усилении ответственности за педофилию № 6449 в целом поддержали 247 нардепов.
Документом внесены изменения в ст. 152 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ужесточение наказания за изнасилование и развращение несовершеннолетних до 15 лет заключения с принудительной химической кастрацией (новая ст. 59−1 УК).
Химическую кастрацию введут для лиц с официальным диагнозом — педофилия, совершивших особо тяжкое половое преступление против малолетних и несовершеннолетних.
Химическая кастрация — это введение в организм временно действующих медицинских препаратов, которые снижают половое влечение.
Инициатором документа является лидер Радикальной партии Олег Ляшко.