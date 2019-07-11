Реестр педофилов: Рада приняла законопроект в первом чтении

https://racurs.ua/n124176-rada-v-pervom-chtenii-prinyala-sozdanie-reestra-pedofilov.html

Ракурс

Законопроект о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в первом чтении приняла сегодня Верховная Рада.

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За проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего) проголосовали 228 нардепов.

Законопроект № 6607 предусматривает увеличение наказания за изнасилование. За такое преступление пока предусмотрено от восьми до 15 лет тюрмы, в тексте нового закона — от 12 до 15 лет. Если же сексуальное преступление против несовершеннолетнего лица будет совершено повторно, наказание составит 10−15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Проектом предусматривается создать Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего. Он должен стать предохранителем для рецидива таких преступлений.

Документом также предлагается установить административный надзор за соответствующей категорией осужденных, освобожденных из мест лишения свободы.

Доступ к реестру, кроме правоохрантителей, будут иметь лица, на которых законом возложены обязанности по воспитанию детей, а также медики, которые предоставляют социальные услуги детям.

«Ракурс» сообщал, что парламент сегодня принял также проект закона о внесении изменений в законодательство относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних лиц, не достигших половой зрелости.

Законопроект № 6449 предусматривает, в частности, введение химической кастрации для лиц, совершивших особо тяжкое половое преступление против малолетних и несовершеннолетних и имеющих официальный диагноз — педофилия.