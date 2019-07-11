Люстрация в Украине: Зеленский предложил включить в списки топ-чиновников Порошенко и нардепов

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработанном его командой законопроекте, направленном на усиление люстрации.

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В новом видеообращении президент 11 июля предложил люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года работали президентом Украины, председателем Верховной Рады, генпрокурором, председателями СБУ, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Государственной фискальной службы и таможни, секретарем СНБО и руководителями оборонных предприятий.

Люстрацию Зеленский предлагает распространить на нардепов и членов правительства этого периода. Президент отметил, что к такому решению его подтолкнуло увиденное во время поездок по стране.

Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить этих бывших руководителей возможности участвовать в управлении государством, — объяснил Зеленский.

Напомним, что ранее журналисты и общественные активисты утверждали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе (до октября 2024 года). Он попадает под ограничения, поскольку дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.