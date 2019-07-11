Меркель после недавних инцидентов с дрожью провела церемонию сидя. Фото: Spiegel

https://racurs.ua/n124179-merkel-posle-nedavnih-incidentov-s-droju-provela-ceremoniu-sidya.html

Ракурс

Ангела Меркель в Берлине встретилась с новым премьером Дании — Метте Фредериксен. После трех инцидентов с дрожью, которые произошли за последний месяц, канцлер Германии изменила протокол проведения церемонии.

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На фоне обеспокоенности о состоянии здоровья Меркель церемонию канцлер провела сидя, хотя по традиции вместе с гостем она всегда слушала гимны стоя. В этот раз на красной дорожке был размещен небольшой постамент с двумя стульями, на которых разместились Фредериксен и Меркель. Информация об этом появилась в немецком журнале Spiegel.

Подобные инциденты со здоровьем случались с канцлером именно тогда, когда ей приходилось долгое время проводить стоя, поэтому во избежание повторения происшествия по желанию самой Меркель и был изменен протокол проведения церемонии.

Ранее ухудшение состояния здоровья канцлера наблюдалось во время встречи с премьер-министром Финляндии, а перед тем — на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, что 18 июня Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели совместную конференцию в Берлине, во время которой у канцлера Германии и случился первый приступ дрожи.