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Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» внести 145 млн долл. в качестве гарантии исполнения судебных требований, фото: «112 Украина»

Британский суд «заморозил» дивиденды Nord Stream «Газпрому» в рамках иска «Нафтогаза»

5 июл 2019, 16:11
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В Великобритании Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса 11 июня обязал российского газового монополиста «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора российско-германского газопровода «Северный поток» компании Nord Stream внести 145 млн долл. на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.

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Соответствующее решение принято в рамках иска НАК «Нафтогаз Украины», сообщает пресс-служба украинской госкомпании.

Отмечается, что британский суд принял это решение, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и возможные дополнительные проценты по долгу, которые российской госкомпании придется заплатить «Нафтогазу».

Также суд обязал «Газпром» в случае принятия новых решений акционерами Nord Stream по выплате дивидендов, получать согласие «Нафтогаза» или согласование суда.

В «Нафтогазе» напоминают, что в марте британский суд наложил на «Газпром» дополнительные обязательства насчет не сокрытия и не вывода активов из юрисдикций Англии и Нидерландов, а также обязал предоставить денежное обеспечение объемом 200 млн долл. США на счет суда или эскроу-счет (счет условного хранения, на таких счетах средства остаются до момента исполнения обязательств по договору между владельцем счета и бенефициаром) в одном из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

В «Нафтогазе» отмечают, что согласно решению этого судебного учреждения, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса станет возможным после появления решения шведского Апелляционный суд округа Свеа.

Напомним, недавно из квартальной отчетности «Газпрома» стало известно, что в декабре этого года дело «Нафтогаза» против этой российской госкомпании рассмотрят в Нидерландах.

Источник: Ракурс


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Британский суд «заморозил» дивиденды Nord Stream «Газпрому» в рамках иска «Нафтогаза»

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от компании Nord Stream внести 145 млн долл. на счет суда в качестве гарантии выполнения требований в рамках иска «Нафтогаза»

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