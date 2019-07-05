Комерційний суд Високого суду Англії та Уельсу зобов’язав «Газпром» внести 145 млн дол. як гарантію виконання судових вимог, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n123971-brytanskyy-sud-zamorozyv-dyvidendy-nord-stream-gazpromu-v-mejah-pozovu-naftogazu.html

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У Великій Британії Комерційний суд Високого суду Англії та Уельсу 11 червня зобов’язав російського газового монополіста «Газпром» в разі отримання дивідендів від оператора російсько-німецького газогону «Північний потік» компанії Nord Stream внести 145 млн дол. на рахунок суду як гарантію виконання вимог суду.

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Відповідне рішення ухвалене в межах позову НАК «Нафтогаз України», повідомляє прес-служба української держкомпанії.

Зазначається, що британський суд ухвалив це рішення, врахувавши подовження термінів розгляду апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу у Швеції та ймовірні додаткові відсотки за боргом, які російській держкомпанії доведеться сплатити «Нафтогазу».

Також суд зобов’язав «Газпром» у випадку ухвалення нових рішень акціонерами Nord Stream щодо виплати дивідендів, отримувати згоду «Нафтогазу» або погодження суду.

У «Нафтогазі» нагадують, що в березні британський суд обтяжив «Газпром» додатковими зобов’язаннями щодо не приховування та не виведення активів з юрисдикцій Англії та Нідерландів, а також зобов’язав надати грошове забезпечення обсягом 200 млн дол. США на рахунок суду чи ескроу-рахунок (рахунок умовного зберігання, на таких рахунках кошти залишаються до моменту виконання зобов’язань за договором між власником рахунку та бенефіціаром) в одному з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду.

У «Нафтогазі» зазначають, що згідно з рішенням цієї судової установи, примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Англії та Уельсу стане можливим після появи рішення шведського Апеляційного суду округу Свеа.

Нагадаємо, нещодавно з квартальної звітності «Газпрому» стало відомо, що в грудні цього року справу «Нафтогазу» проти цієї російської держкомпанії розглянуть у Нідерландах.