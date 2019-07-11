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С Януковича и Пшонки сняли санкции в ЕС. Фото: укроп

С Януковича и его окружения сняли санкции — суд ЕС

11 июл 2019, 17:00
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Санкции против бывшего президента-беглеца Виктора Януковича были отменены судом Европейского союза. Также санкции были сняты сего близкого окружения, в которое входят: Александр Клименко, Александр Янукович, Виктор Пшонка, Сергей Арбузов, Артем Пшонка и Андрей Клюев.

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Решением суда были сняты санкции, которые осуществлялись Советом Евросоюза в течение 2016−2018 годов. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на решение суда.

Отметим, что санкции Евросоюза, которые продолжили в марте текущего года остаются в силе и продолжают действовать, несмотря на положительное решение суда по старым санкциям.

Ранее Евросоюз уже исключил 9 человек из окружения Януковича из списка санкций из-за недостаточности улик. Сейчас в списке санкций находятся 170 человек и 44 организации.

Отметим, что Андрей Клюев, который был при Януковиче главой Администрации президента, пытался попасть на внеочередные выборы в парламент.

Напомним, что регистрацию Клюева отменили на основе информации от Службы безопасности Украины.


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