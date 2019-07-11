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Ракурс
Рада снова не уволила Климкина. Фото: radiosvoboda.org

Рада снова не уволила Климкина

11 июл 2019, 17:07
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Павел Климкин не уволен с поста министра иностранных дел Украины. Сегодня Верховная Рада снова не нашла голосов для лишения его полномочий.

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За постановление № 10381 о прекращении полномочий Климкина в целом проголосовали всего 160 нардепов.

Перед заседанием парламента 11 июля профильный комитет рекомендовал Раде одобрить кадровые изменения президента Владимира Зеленского, предусматривающие увольнение Климкина и назначение вместо него Вадима Пристайко.

Как известно, Зеленский уже просил парламент уволить Климкина, но тогда тоже не получил поддержки нардепов. Кроме того, он писал письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, требуя привлечь министра к дисциплинарной ответственности. Причиной этому стал ответ Министерства иностранных дел Украины на ноту РФ от 25 июня относительно украинских моряков, захваченных россиянами в плен в Керченском проливе, который не согласовали с Зеленским.

После конфликта с Зеленским глава МИД ушел в «политический отпуск».

Источник: Ракурс


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