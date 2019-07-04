Коломойський побідкався на втрату прибутків у США. Фото: "Народна правда"

https://racurs.ua/ua/n123935-kolomoyskyy-pobidkavsya-na-vtratu-prybutkiv-u-ssha.html

Ракурс

Ігор Коломойський, український мільярдер, який активно інвестував в економіку Сполучених Штатів Америки, поскаржився, що після націоналізації «ПриватБанку» він втратив ще й металургійний завод у США.

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Олігарх пояснив це тим, що колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева посприяла формуванню негативної слави про нього в США. Про це Коломойський заявив у свіжому інтерв’ю НВ.

Також Коломойський розповів, що володів сталеплавильною компанією, яка збанкрутувала і потребувала влиття коштів. Через те, що він нібито був обмежений у коштах, кредитори забрали це підприємство вартістю 400−500 млн дол.

Олігарх шкодує про втрачені 200 млн дол., які інвестував у сталеплавильну компанію, і стверджує, що це були його власні гроші, а не виведені з «ПриватБанку».

Як відомо, «ПриватБанк», яким раніше володів Коломойський, був націоналізований наприкінці 2016 року. Держава отримала 100% акцій, при цьому докапіталізація банку склала 116,8 млрд грн, а через півроку — ще 38,5 млрд грн.

Коломойський вирішив оскаржувати націоналізацію «Привату» в суді. 18 квітня поточного року, перед виборами президента України, на яких перемогу здобув Володимир Зеленський, суд задовольнив позов Коломойського до НБУ й українського уряду, визнавши націоналізацію «ПриватБанку» незаконною. Окрім того, Верховний суд ухвалив, що «ПриватБанк» має сплатити олігарху 25 млн грн боргу.

«ПриватБанк» оскаржив судове рішення про скасування його націоналізації, а також звернувся з позовом проти Коломойського до американського суду. В позові олігарха звинувачують у відмиванні мільярдів доларів за допомогою зареєстрованих у США компаній, котрі скуповували підприємства та нерухомість за виведені кошти.