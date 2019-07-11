Путин и Зеленский: в РФ рассказали, когда готовы обсудить переговоры. Фото: glavred

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Ракурс

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложения президента Украины Владимира Зеленского о переговорах в расширенном «нормандском формате». В Кремле заявили, что обсуждение проведения переговоров возможно лишь после формирования нового правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

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Путин подчеркнул, что готов к переговорам, однако встречу должны хорошо проработать. Также российский лидер заявил, что никогда не отказывался ни от одного из предложенных форматов. Об этом сообщает ТАСС.

Также Путин прокомментировал присутствие заявленных Зеленским мировых лидеров. По его словам, премьер Великобритании Тереза Мэй скоро прекратит работу на своем посту и неизвестно, в каком статуте ее пригласили.

Путин отметил, что неизвестно, как в Великобритании, США, Германии и Франции отреагируют на данное предложение, а значит оно требует дальнейшей проработки. Само же предложение о переговорах Путин назвал интересным.

Как известно, 8 июля Зеленский через Facebookобратился к Путину и предложит провести в Минске новые переговоры, на которых обязательно должны присутствовать мировые лидеры в качестве посредников. По словам Зеленского, на переговорах будет поднят вопрос о том, чей Крым и кого нет на Донбассе. На встречу позвали президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали предложение Зеленского о переговорах.