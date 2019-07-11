Ціна на газ в Україні у липні зменшилась на 10.4%. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n124188-cina-na-gaz-v-ukrayini-u-lypni-zmenshylas-na-10-4.html

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Ціна на газ в Україні у липні цього року знизилась на 10.4%. НАК «Нафтогаз України» знизив ціну, а керівник інтегрованого газового бізнесу компанії Андрій Фаворов підписав відповідне розпорядження під час наради з президентом Володимиром Зеленським.

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Рішення про зниження ціни ухвалили на виконання постанови Кабінету міністрів. Про це повідомляється у прес-службі президента.

За словами Фаворова, зниження ціни не суперечить умовам співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки є реакцією на ситуацію на газовому ринку. Так, нині на європейському ринку збільшився обсяг газу завдяки пропозиції американського та російського скрапленого палива, що зменшило оптові ціни.

Враховуючи зниження цін, Україна збільшила обсяг закупівлі газу для закачування у підземні сховища. Наразі є вже 14,2 млрд куб. м, а до початку опалювального сезону планується мати у сховищах 19−20 млрд куб. м.

Конкретна нова ціна газу для населення не вказується, однак відомо, що уряд зобов’язав «Нафтогаз» зменшити вартість газу на 11,7% (з 5 тис. 554 грн до 4 тис. 905 грн за тис. куб. м).

Як раніше повідомлялося, Шостий апеляційний адмінсуд Києва визнав незаконною та необґрунтованою ціну на газ, яку 2,5 роки тому визначили постановою Кабінету міністрів № 315.