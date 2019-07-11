Цена на газ в Украине в июле уменьшилась на 10.4%. Фото: NewsOne

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Ракурс

Цена на газ в Украине в июле этого года снизилась на 10.4%. НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену, а руководитель интегрированного газового бизнеса компании Андрей Фаворов подписал соответствующее распоряжение во время совещания с президентом Владимиром Зеленским.

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Решение о снижении цены приняли для исполнения постановления Кабинета министров. Об этом сообщается в пресс-службе президента.

По словам Фаворова, снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке. Так, в настоящее время на европейском рынке увеличился объем газа, благодаря предложению американского и российского сжиженного топлива, что уменьшило оптовые цены.

Учитывая снижение цен, Украина увеличила объем закупки газа для закачки в подземные хранилища. Сейчас есть уже 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется иметь в хранилищах 19−20 млрд куб. м.

Конкретная новая цена газа для населения не указывается, однако известно, что правительство обязало «Нафтогаз» уменьшить стоимость газа на 11,7% (с 5 тыс. 554 грн до 4 тыс. 905 грн за тыс. куб. м).

Как ранее сообщалось, Шестой апелляционный админсуд Киева признал незаконной и необоснованной цену на газ, которую 2,5 года назад определили постановлением Кабинета министров № 315.