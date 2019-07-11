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Ракурс
Путин и Зеленский провели телефонный разговор. Фото: NewsOne

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

11 июл 2019, 19:27
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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин провели первый телефонный разговор. Инициатором беседы выступила украинская стороны.

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Во время разговора поднимался вопрос об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины и совместной работе по возращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Зеленский и Путин достигли договоренности о продолжении работы по возращению удерживаемых лиц на уровне экспертов. Также поднимался вопрос о возможности продолжения контактов в нормандском формате.

Ранее Зеленский и Путин обменивались посланиями через средства массовой информации, однако личных контактов по телефону, при встрече или с помощью переписки у них не было.

Как известно, Зеленский 8 июля предложил Путину поговорить в Минске в присутствии мировых лидеров, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня Путин ответил на предложение Зеленского позитивно, но подчеркнул, что любое обсуждение переговоров возможно лишь после проведения досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства.


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