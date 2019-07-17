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Відомого наркобарона засудили до довічного ув’язнення у США. Фото: Rolling Stone

Відомого наркобарона засудили до довічного ув’язнення у США

17 лип 2019, 20:02
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У США відомого наркобарона 62-річного Хоакіна Гусмана, відомого як Ель Чапо, засудили до довічного ув’язнення за десятилітню контрабанду кокаїну до країни та керування наркокартелем.

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Згідно з рішенням суду, Ель Чапо не має права на дострокове звільнення. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на The Associated Press

Гусмана арештували у 2016 році, після того як він втік у липні 2015 року з в’язниці на околиці Мехіко, яка була під особливо посиленою охороною. Зазначимо, що до 2014 року Ель Чапо проходив у реєстрах Мін’юсту США як наймогутніший наркобарон світу, а журнал Forbesз 2009 року постійно включав його до 60 наймогутніших людей планети.

Статки Ель Чапо оцінювалися в 1 млрд дол. та вважається, що він контролював більшу частину поставок наркотиків до Штатів. Також він постачав сировину для синтетичних наркотиків з Китаю та південно-східної Азії.

Як раніше повідомлялося, в Україні вилучили партію кокаїну вагою 400 кг.


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