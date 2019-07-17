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Известного наркобарона приговорили к пожизненному заключению в США. Фото: Rolling Stone

Известного наркобарона приговорили к пожизненному заключению в США

17 июл 2019, 20:02
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В США известного наркобарона 62-летнего Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо, приговорили к пожизненному заключению за десятилетнюю контрабанду кокаина в страну и управление наркокартелем.

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Согласно решению суда, Эль Чапо не имеет права на досрочное освобождение. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на The Associated Press

Гусмана арестовали в 2016 году, после того как он бежал в июле 2015 года из тюрьмы на окраине Мехико, которая была под особо усиленной охраной. Отметим, что до 2014 года Эль Чапо проходил в реестрах Минюста США как самый могущественный наркобарон мира, а журнал Forbes с 2009 года постоянно включал его в список 60 самых могущественных людей планеты.

Состояние Эль Чапо оценивалось в 1 млрд долл. и считается, что он контролировал большую часть поставок наркотиков в Штаты. Также он поставлял сырье для синтетических наркотиков из Китая и Юго-Восточной Азии.

Как ранее сообщалось, в Украине изъяли партию кокаина весом 400 кг.


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