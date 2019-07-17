Паспортный указ: Путин географически расширил возможность получения российского гражданства. Фото: BB.lv

https://racurs.ua/n124416-pasportnyy-ukaz-putin-geograficheski-rasshiril-vozmojnost-polucheniya-rossiyskogo-grajdanstva.html

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Новый паспортный указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно новому указу, российское гражданство могут получить все жители Донецкой и Луганской областей, включая жителей подконтрольных Киеву территорий. Ранее гражданство по упрощенной процедуре могли получили только жители ОРДЛО.

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Указ Путина был подписан 17 июля и вступил в силу с момента подписания. Об этом сообщается на соответствующем правовом портале.

В Кремле заявили, что указ якобы оправдан тем, что к российским властям обратилось большое количество граждан Украины, включая проживающих на подконтрольных Киеву территориях. Все они, уверяет Москва, хотели получить российский паспорт по упрощенной процедуре, однако не имели законной возможности.

Отметим, что указ № 183 об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей ОРДЛО был подписан Путиным 24 апреля.

Как ранее сообщалось, Россия разрешила выдавать свои загранпаспорта жителям ОРДЛО. В выданных документах не будет указана информация о месте проживания и бывшие гражданства.