Перерасчет и выплаты пенсий упростили в Кабмине. Фото: Сегодня

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Процесс оформления и получения пенсий украинцами упростили в Кабинете министров. Правительство создало информационное взаимодействие между Пенсионным фондом и органами исполнительной власти, которое улучшает процесс получения выплат.

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Своим решением Кабмин снизил административную нагрузку на украинцев и упростил процесс назначения, перерасчета, выплаты пенсий, установление надбавок и доплат, а также перевод одного вида пенсий на другой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В Министерстве отметили, что ранее граждане дополнительно тратили время на подачу документов с одинаковой информацией и посещение различных органов. Согласно новому постановлению, пенсионеры больше не должны самостоятельно собирать документы. Теперь им нужно только подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

После получения заявления, Пенсионный фонд через электронную систему запрашивает всю необходимую информацию, а соответствующие органы в течение трех дней обязаны предоставить данные.

Постановление правительства предлагает электронный документооборот и бесплатное использование информации по меньшей мере 6 различными реестрами. С начала действия постановления Пенсионному фонду запрещено требовать данные от заявителя, если они есть в реестрах.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, когда состоится следующий перерасчет пенсий.