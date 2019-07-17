Перерахунок та виплати пенсій спростили у Кабміні. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n124415-pererahunok-ta-vyplaty-pensiy-sprostyly-u-kabmini.html

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Процес оформлення та отримання пенсій українцями спростили у Кабінеті міністрів. Уряд створив інформаційну взаємодію між Пенсійним фондом та органами виконавчої влади, що поліпшує процес отримання виплат.

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Своїм рішенням Кабмін знизив адміністративне навантаження на українців і спростив процес призначення, перерахунку, виплати пенсій, встановлення надбавок і доплат, а також переведення одного виду пенсій на інший. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У Міністерстві зазначили, що раніше громадяни додатково витрачали час на подання документів з однаковою інформацією та відвідування різних органів. Згідно з новою ухвалою, пенсіонери більше не повинні самостійно збирати документи. Тепер їм потрібно лише подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Після отримання заяви, Пенсійний фонд через електронну систему запрошує усю необхідну інформацію, а відповідні органи протягом трьох днів зобов’язані надати дані.

Постанова уряду пропонує електронний документообіг та безкоштовне використання інформацією за щонайменше 6 різними реєстрами. Від початку дії постанови Пенсійному фонду заборонено вимагати дані від заявника, якщо вони є у реєстрах.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, коли відбудеться наступний перерахунок пенсій.