Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Перерахунок та виплати пенсій спростили у Кабміні. Фото: Сегодня

Перерахунок та виплати пенсій спростили у Кабміні

17 лип 2019, 18:34
999

Процес оформлення та отримання пенсій українцями спростили у Кабінеті міністрів. Уряд створив інформаційну взаємодію між Пенсійним фондом та органами виконавчої влади, що поліпшує процес отримання виплат.

Loading...

Своїм рішенням Кабмін знизив адміністративне навантаження на українців і спростив процес призначення, перерахунку, виплати пенсій, встановлення надбавок і доплат, а також переведення одного виду пенсій на інший. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У Міністерстві зазначили, що раніше громадяни додатково витрачали час на подання документів з однаковою інформацією та відвідування різних органів. Згідно з новою ухвалою, пенсіонери більше не повинні самостійно збирати документи. Тепер їм потрібно лише подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Після отримання заяви, Пенсійний фонд через електронну систему запрошує усю необхідну інформацію, а відповідні органи протягом трьох днів зобов’язані надати дані.

Постанова уряду пропонує електронний документообіг та безкоштовне використання інформацією за щонайменше 6 різними реєстрами. Від початку дії постанови Пенсійному фонду заборонено вимагати дані від заявника, якщо вони є у реєстрах.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, коли відбудеться наступний перерахунок пенсій.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Паспортний указ: Путін географічно розширив можливість отримання російського громадянства (ДОКУМЕНТ)

Президент Росії Володимир Путін підписав новий паспортний указ, який розширює можливості отримання російського громадянства. Тепер російський паспорт можуть отримати усі жителі Донецької та Луганської областей

Новини України
19:18

Катастрофа MH17: головний прокурор Нідерландів обурений тим, що бойовик Гіркін досі на волі

Головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів «роздратований» тим, що один із підозрюваних у катастрофі авіарейсу MH17 бойовик Ігор Гіркін («Стрєлков») досі перебуває на волі

Світові новини
14:44
Новини партнерів
Загрузка...