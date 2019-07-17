Усіх військовополонених українських моряків залишили під арештом у Москві. Фото: Facebook

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Усіх українських військовополонених моряків залишили під арештом у Москві, згідно з рішенням Лефортівського суду. Термін арешту подовжили на три місяці.

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Українці залишатимуться у СІЗО до 24 жовтня, а Андрію Ейдеру строк подовжили арешт до 26 жовтня. Цим рішенням суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії. Про це повідомив захисник моряків Микола Полозов.

Під час закритого засідання моряки відмовились відповідати на ті питання судді, які не стосувались їхніх імен, звання чи дати народження. До суду приїхали родичі полонених, які активно підтримували моряків за межами залу.

Адвокати наполягали на статусі військовополонених та подали клопотання про долучення до матеріалів справи наказу Міжнародного трибуналу з морського права про негайне звільнення моряків та суден, однак суд їм відмовив.

Зазначимо, що за твердженням захисника моряків, для звільнення українців необхідна лише політична воля, адже технічних та юридичних перешкод у цьому немає. Полозов заявив, що утримання моряків Росія використовує як можливість для політичного маневру. Термін утримання, на думку юриста, продиктований парламентськими виборами в Україні.

Як раніше повідомлялося, у Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили можливість обміну військовополонених моряків.