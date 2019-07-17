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ЧАЕС запустила в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Фото: Держагенство з управління зоною відчуження

ЧАЕС запустила завод з переробки радіоактивних відходів: фото із зони відчуження

17 лип 2019, 17:37
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Чорнобильська атомна електростанція запустила в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Він знаходиться на промисловому майданчику і за умови безперебійного функціонування перероблятиме 10,5 тис. упаковок твердих радіоактивних відходів на рік.

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ЧАЕС запустила в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Фото: Держагенство з управління зоною відчуження

За перший тиждень вдалося переробити 2755 кг кубового залишку рідких радіоактивних відходів на тверді, які є більш безпечною формою зберігання та захоронення. Про це інформує прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.

За словами працівників ЧАЕС, у процесі переробки рідкі відходи проходять декілька стадій, внаслідок чого завдяки цементуванню перетворюються на тверді радіоактивні відходи.

Наразі 34 упаковки, що утворилися в результаті переробки, знаходяться в залі витримки на проммайданчику ЧАЕС. Після витримки і проведення радіаційного контролю їх захоронять у спеціально обладнаному приповерхневому сховищі твердих радіоактивних відходів.

ЧАЕС запустила в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Фото: Держагенство з управління зоною відчуження

На сьогодні відбувається поетапне освоєння його проектної потужності. Поступово завод має вийти на переробку 42 упаковок-бочок, ємністю 200 літрів на добу. За умови безперебійного функціонування заводу впродовж усіх 250 робочих днів, це 10,5 тис. упаковок на рік, — розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук.

ЧАЕС запустила в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Фото: Держагенство з управління зоною відчуження

ЧАЕС запустила в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Фото: Держагенство з управління зоною відчуження

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Європейський союз 10 липня офіційно передав Україні новий саркофаг на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зона відчуження біля ЧАЕС може стати однією з точок зростання економіки України і підписав відповідний указ.

Джерело: Ракурс


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