Послугу е-Пенсія запустять в Україні. Фото: "РБК"

https://racurs.ua/ua/n124412-poslugu-e-pensiya-zapustyat-v-ukrayini.html

Ракурс

Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно із якою у країні вводиться електронна послуга е-Пенсія. Рішення про це було прийнято на засіданні уряду 17 липня.

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Дана послуга значно спростить процес оформлення необхідних документів для отримання матеріальної допомоги людям пенсійного віку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олексій Вискуб — заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування України.

Основною метою введення електронної послуги е-Пенсія є оптимізація роботи відомств для мінімізації адміністративного навантаження для громадян. За словами Вискуба, у рамках даної послуги будуть впроваджені онлайн такі послуги, як призначення та перерахунок пенсії, призначення до пенсії надбавок, допомог, доплат і компенсацій, поновлення виплати пенсії, а також переклад із одного виду пенсії на інший.

Таким чином, впровадження електронної взаємодії дозволить зменшити кількість необхідних документів на 9.

Нагадаємо, що 10 липня уряд прийняв постанову про запуск проекту е-Малятко. Завдяки цьому за допомогою подання однієї заяви українці зможуть отримати 10 послуг держави, пов’язаних із народженням дитини.