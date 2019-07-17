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Ракурс
Услугу е-Пенсия запустят в Украине. Фото: "РБК"

Услугу е-Пенсия запустят в Украине

17 июл 2019, 17:19
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Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в стране вводится электронная услуга е-Пенсия. Решение об этом было принято на заседании правительства 17 июля.

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Данная услуга значительно упростит процесс оформления необходимых документов для получения материальной помощи людям пенсионного возраста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Выскуб — заместитель Председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины.

Услугу е-Пенсия запустят в Украине. Фото: страница Алексея Выскуба в Facebook

Основной целью введения электронной услуги е-Пенсия является оптимизация работы ведомств для минимизации административной нагрузки для граждан. По словам Выскуба, в рамках данной услуги будут внедрены онлайн такие услуги, как назначение и перерасчет пенсии, назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций, возобновление выплаты пенсии, а также перевод с одного вида пенсии на другой.

Таким образом, внедрение электронного взаимодействия позволит уменьшить количество требуемых документов на 9.

Напомним, что 10 июля правительством было принято постановление о запуске проекта е-Малятко. Благодаря этому с помощью подачи одного заявления украинцы смогут получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка.

Источник: Ракурс


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