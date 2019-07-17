Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Парубий рассказал, на каких условиях может созвать Раду для Зеленского. Фото: REUTERS

Парубий рассказал, на каких условиях может созвать Раду для Зеленского

17 июл 2019, 16:58
999

Глава парламента Андрей Парубий ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о созыве внеочередного заседания Верховной Рады.

Loading...

Ответ Парубия на созыв внеочередного заседания Рады. Фото: facebook

Парубий отметил, что не может созвать внеочередное заседание Верховной Рады после закрытия сессии, так как это не предусмотрено нормами закона. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно регламенту парламента, внеочередное пленарное заседание можно созвать в неотложных случаях, но только в течение сессии Верховной Рады и между пленарными заседаниями.

Последнее заседание, которое ознаменовало закрытие 10 сессии парламента VIII созыва состоялось 12 июля, согласно календарному плану. Единственная возможность созвать Верховную Раду на заседание это созвать внеочередную сессию парламента. Парубий обратился к Зеленскомус просьбой привести письмо в соответствие с требованиями закона, если он все же настаивает на созыве заседания.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский призвал парламент собраться на внеочередное заседание в четверг, чтобы принять законопроекты, необходимые для эффективной работы Антикоррупционного суда.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Парубий рассказал, на каких условиях может созвать Раду для Зеленского

Созыв внеочередного заседания Верховной Рады по просьбе президента Владимира Зеленского прокомментировал председатель парламента Андрей Парубий и отметил, на каких условиях соберется парламент

Новости Украины
16:58

СБУ задержала причастного к перевозке «Бука», из которого сбили рейс МН17 (ВИДЕО)

В рамках расследования трагедии с самолетом рейса МН17 Служба безопастности Украины два года назад задержала водителя, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», которым был сбит Boeing Малайзийских авиалиний

Новости Украины
16:32

ГБР изъяло все 11 тыс. бронежилетов из бракованной партии, закупленной в 2019 году — Труба (ВИДЕО)

Госбюро расследований изъяло все 11 тыс. бронежилетов из бракованной партии, закупленной в 2019 году. Глава ведомства Роман Труба отметил, что к их закупке были причастны высшие должностные лица Министерства обороны Украины

Новости Украины
13:18
Новости партнеров
Загрузка...