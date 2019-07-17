Парубий рассказал, на каких условиях может созвать Раду для Зеленского. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/n124411-parubiy-rasskazal-na-kakih-usloviyah-mojet-sozvat-radu-dlya-zelenskogo.html

Ракурс

Глава парламента Андрей Парубий ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о созыве внеочередного заседания Верховной Рады.

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Парубий отметил, что не может созвать внеочередное заседание Верховной Рады после закрытия сессии, так как это не предусмотрено нормами закона. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно регламенту парламента, внеочередное пленарное заседание можно созвать в неотложных случаях, но только в течение сессии Верховной Рады и между пленарными заседаниями.

Последнее заседание, которое ознаменовало закрытие 10 сессии парламента VIII созыва состоялось 12 июля, согласно календарному плану. Единственная возможность созвать Верховную Раду на заседание это созвать внеочередную сессию парламента. Парубий обратился к Зеленскомус просьбой привести письмо в соответствие с требованиями закона, если он все же настаивает на созыве заседания.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский призвал парламент собраться на внеочередное заседание в четверг, чтобы принять законопроекты, необходимые для эффективной работы Антикоррупционного суда.